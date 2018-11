Maresciallo della Finanza uccide moglie e cognata e si suicida

Un maresciallo della guardia di finanza ha sparato contro la moglie e contro la sorella di lei, uccidendole, poi si è sparato alla testa: l'uomo è morto poco dopo in ospedale. La tragedia è accaduta a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. Il killer ha sparato in una cartoleria ed è stato poi fermato dai carabinieri della compagnia di Capua. La coppia lascia due figli. L'uomo, 52 anni, era un maresciallo della Gdf in servizio al Comando Provinciale di Napoli. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il militare è entrato nel negozio, di proprietà della moglie, e ha ucciso quest'ultima e la sorella. Il finanziere ha fatto fuoco anche verso i suoceri, che sono rimasti feriti. Ha quindi rivolto l'arma verso di sé: inizialmente era rimasto ferito gravemente ed era stato ricoverato in ospedale, dove è però poi deceduto.

La tragedia di Vairano: Marcello De Prata uccide Antonella e Rosanna Laurenza, poi il suicidio

La strage familiare di giovedì pomeriggio - col maresciallo della Guardia di Finanza Marcello De Prata (52 anni) che ha ucciso la moglie, Antonella Laurenza (45) e la cognata Rosanna Laurenza (43) - ha gettato nello sconforto un’intera comunità, che resta in apprensione per le condizioni dei genitori delle vittime, anche loro feriti nell’agguato nella cartolibreria di famiglia in via Roma. A far scattare il raptus omicida sarebbero stati motivi familiari. Scrive Caserta News: "I litigi frequenti e le continue liti avevano spinto Antonella Laurenza, 45 anni, a prendere la decisione definitiva, quella di separarsi dal marito, Marcello De Prata. Ma l’uomo si era opposto al divorzio, non riusciva ad accettarlo".

"E' una giornata tristissima per la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco di Vairano Bartolomeo Cantelmo - non ci sono parole per descrivere una tragedia così dolorosa che ha colpito la famiglia Laurenza, siamo tutti sgomenti per la assurda perdita di Antonella e della sorella Rosanna vittime di un gesto folle. Siamo vicini a Mario e Assunta, genitori delle due giovani vittime che sono in ospedale per interventi urgenti, nonché ai figli e ai familiari tutti. Purtroppo è assurdo che nel 2018 dobbiamo ancora piangere donne vittime innocenti di folli gesti. D'accordo con l'amministrazione comunale sarà proclamato il lutto cittadino il giorno dei funerali".