Valanga sulla pista da sci: tre morti

E' drammatico il bilancio di una valanga sul ghiacciaio della Val Senales (Bolzano). Tre morti: una donna e due bimbi piccoli.

La valanga si è abbattuta in località Maso Bianco. Sul posto due elicotteri e le squadre di soccorso che stanno verificando la presenza di altri sciatori sotto le masse nevose. Le vittime sono tutte di nazionalità tedesca.

Intorno alle 12 erano state estratte due persone non in gravi condizioni. In un primo momento non si pensava ci fossero vittime. Il fronte valanghivo, però, era molto esteso e nel pomeriggio è stata fatta la tragica scoperta.