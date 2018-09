Ritrovato Valerio, il ragazzino scomparso: dov'era

Valerio Bertoldi è stato ritrovato. Il ragazzino di 14 anni era scomparso ieri a Lavarone, in provincia di Trento. Si trova, fortunatamente sano e salvo, a Badia Polesine in provincia di Rovigo. E' stato avvistato dalla polizia stradale. Un'intera comunità tira un sospiro di sollievo. Secondo le primissime informazioni, il ragazzino ha percorso ininterrottamente chilometri e chilometri: ancora da chiarire i motivi dell'allontanamento.

Intorno alle 13 di oggi, è arrivata la telefonata tanto attesa: le forze dell'ordine di Badia Polesine hanno segnalato che il 14enne è stato trovato. Di lui non si avevano notizie da ieri, martedì 4 settembre: l'allarme è stato lanciato ieri mattina intorno alle 10.30, quando i famigliari non hanno visto rientrare Valerio Bertoldi da un giro in mountain bike.

Ritrovato Valerio Bertoldi: è sano e salvo

La macchina dei soccorsi si era subito attivata, con oltre duecento unità tra vigili del fuoco, Soccorso alpino del Trentino e quello del Veneto, oltre alla guardia di finanza. I soccorsi si sono serviti di unità cinofile e cani molecolari, elicottero e droni con telecamere termiche per setacciare i sentieri nei dintorni di Lavarone. Dopo la notte di lavoro, le ricerche si erano ulteriormente intensificate all'alba di oggi, mentre il Comune di Lavarone aveva diramato un comunicato per invitare i residenti a controllare baite e seconde case, magari in questo momento sfitte.

Poco fa la notizia tanto attesa. Ecco l'annuncio del Comune di Lavarone su Facebook:

A diffondere la fotografia ed alcune informazioni era stato proprio il Comune di Lavarone, chiedendo la massima collaborazione da parte dei residenti. "Stiamo cercando Valerio Bertoldi, visto questa mattina in bicicletta con una mountain bike bianca e grigia. Zainetto arancione - si leggeva sulla pagina Facebook del Comune - Dovrebbe indossare o i pantaloni o la maglia di colore rosso. Se qualcuno lo avvista è pregato di avvisare il 112 il numero unico emergenze".