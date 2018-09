Valerio Bertoldi scomparso: ricerche incessanti, anche con i droni

Valerio Bertoldi, 14 anni, è scomparso a Lavarone, in provincia di Trento. Del ragazzino non si hanno notizie da ieri mattina, martedì 4 settembre. Le operazioni di ricerce per trovare il giovane sono proseguite incessantemente anche nel corso della notte, e proseguiranno senza sosta in queste ore. La macchina dei soccorsi è in piena attività e vede impegnati in prima linea vigili del fuoco di zona, permanenti di Trento, soccorso alpino e guardia di finanza. Le squadre dei soccorsi si sono organizzate per continuare a cercare il 14enne anche dopo il calare del sole, anche con il ricorso a droni con telecamere termiche per segnalare e guidare gli uomini e le donne a terra. Si perlustrano i boschi intorno all'abitato, anche con l'ausilio di unità cinofile e cani molecolari.

Si setaccia in particolare la località Tomazol, ma non si escludono altre zone. Nelle ricerche si è unito anche il soccorso alpino del Veneto. Nel corso della giornata di ieri si è registrata anche la grande collaborazione anche da parte dei turisti,che allarmati dal dispiegamento di forze si sono informati per fornire eventuali segnalazioni in grado di indirizzare i soccorsi.

Valerio Bertoldi scomparso: le ultime notizie

Valerio Bertoldi si è allontanato da casa martedì mattina in bicicletta a Lavarone, frazione Stengheli. L'allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i familiari non l'hanno visto rientrare da un giro in mountain bike (di colore bianco) e hanno allertato il numero unico per le emergenze 112. L'ultima volta che è stato visto stava pedalando in località Tomazol, ma potrebbe aver percorso anche diversi chilometri. Secondo le prime informazioni, Valerio Bertoldi dovrebbe indossare i pantaloni o la maglia di colore rosso.

E' stato il comune di Lavarone, ieri, a diffondere l'appello e la foto del ragazzino sulla sua pagina Facebook: "Stiamo cercando Valerio Bertoldi, visto questa mattina in bicicletta con una mountain bike bianca e grigia. Zainetto arancione. Dovrebbe indossare o i pantaloni o la maglia di colore rosso. Se qualcuno lo avvista è pregato di avvisare il 112 il numero unico emergenze. Massima condivisione per favore. Essendo partito questa mattina in bici può aver percorso anche parecchi km, zona di partenza da Lavarone. Altezza 1 m e 50, 13 anni".

Qui l'appello condiviso sulla nostra pagina Facebook. Le ricerche proseguono senza sosta, nella speranza di una buona notizia.

Stamattina il Comune di Lavarone ha diffuso un nuovo appello sulle ricerche di Valerio Bertoldi: "Comunicato per tutti i proprietari di casa a LAVARONE. Il nucleo operativo per le ricerche di Valerio Bertoldi chiede di controllare le vostre proprietà anche sparse, baite, volti, soffitte. Se avete una seconda casa chiedete al vostro custode di controllare. Per ora non ci sono novità sulle ricerche. Vi chiediamo di non commentare sotto i post se non avete segnalazioni reali. GRAZIE".