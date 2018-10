Si affaccia al balcone e inizia a sparare: paura in piazza

Paura a Vallemaio, comune in provincia di Frosinone. Un uomo si affaccia al balcone e inizia a sparare: terrore in piazza. Dieci colpi di arma da fuoco che scuotono la calma di una domenica sera in Corso da San Tommaso, in pieno centro. A sparare un uomo di 70 anni, in stato di alterazione, che si è poi barricato in casa minacciando di morte la moglie.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i mezzi dell'Ares 118 ed i Vigili del Fuoco oltre che una volante della Polizia di Stato. L'uomo R.D.C., pensionato e incensurato, è stato tratto in arresto (domiciliari, presso l'abitazione del fratello) per “maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata e esplosione pericolosa di colpi”.

Alle 20.00 è giunta alla centrale operativa di Pontecorvo una chiamata di soccorso poiché un uomo "ubriaco" stava esplodendo dei colpi di fucile dalla sua abitazione verso l’esterno. All’interno dell’abitazione era presente la moglie convivente D. I. 69enne, che era impossibilitata ad uscire ed utilizzare il telefono in quanto lo stesso alcuni giorni prima lo aveva danneggiato con l’intento di impedire alla donna di poter comunicare con la famiglia.

I carabinieri hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione, sorprendendo l'uomo a letto che imbracciava il fucile, risultato poi carico con all'interno tre colpi. In uno spiazzo di fronte all'abitazione sono stati rinvenuti 11 borraggini e a seguito di perquisizione domiciliare sono state trovate 2 cartucce a palla cal. 20, 6 proiettili cal. 22 e un proiettile 9x11. I familiari hanno poi raccontato che da due anni l'uomo aveva comportamenti violenti.