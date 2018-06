Vandali senza scrupoli tagliano le gomme al pullmino dei disabili

"Grazie al signor imbecille, domani un bambino non andrà all'asilo". Questo il risultato dell'atto vandalico commesso a Sarezzo contro un furgone Ford Transit usato dall'associazione Happy Handy per il trasporto di disabili, anche bambini. E proprio uno di questi bimbi, residente a Ponte Zanano, non è riuscito ad andare a scuola.

Le due domme del furgone dal lato del guidatore sono state letteralmente squarciate, come denuncia BresciaToday. Ad accorgersene sono stati i volontari che erano andati a prendere il Transit per partecipare a una manifestazione domenica mattina. Il furgone era parcheggiato di fronte a un condominio di via Dante, a Ponte Zanano.

La vicenda è stata comunque già segnalata anche ai carabinieri. L'associazione Happy Handy opera da anni sul territorio locale, anche in collaborazione con il Comune