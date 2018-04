"Vandali contro casa Kyenge", poi confessa il vicino: "Ripicca per il marito che non raccoglie le feci del cane"

È stato per qualche ora un caso politico, poi tutto si è risolto. Nessun raid razzista contro l'abitazione dell'ex ministro Cécile Kyenge: solo il gesto esasperato di un vicino di casa per una questione di mancanza di buona educazione.

Ma andiamo con ordine: qualche notte fa le pareti dell'edificio e il cancello della casa di famiglia di Kyenge a Gaggio in Piano sono stati vandalizzati con spargimento di materie fecali e sacchetti di feci sono stati gettati all'interno del cortile. A denunciarlo era stata la stessa Kyenge, che aveva ricevuto la solidarietà del Partito Democratico e di altre forze politiche.

Ora però si è fatto avanti l'autore del gesto, non legato in alcun modo all'attività politica dell'ex ministro, che si è fatto intervistare da Il Resto del Carlino: si tratta di un vicino di casa, esasperato perché il marito di Kyenge "non raccoglie le deiezioni del loro cane di grossa taglia". Dopo l'ennesimo episodio, il vicino ha raccontato di aver rimosso le feci e di averle gettate nel loro giardinio, sporcando anche il muro.

Camminavo sulla ciclabile, ero distratto e sono finito col piede dritto sui bisogni voluminosi del cane. Poco più avanti c’erano altre sue ‘tracce’ e, come sempre, nulla era stato pulito. Ammetto che mi si è chiusa la vena, ho raccolto tutto e ho gettato l’escremento nel loro giardino sporcando anche il muro. Non è stato un bel gesto, lo so, ma non avete idea quante volte ci siamo ritrovati nelle medesime condizioni di disagio

Il giorno dopo, nello stesso punto lo stesso spettacolo. E il vicino agisce di nuovo, lasciando le feci avvolte in un fazzoletto davanti al cancello della villa:

Personalmente non sono mai entrato nel giardino della loro abitazione in nessuna delle due occasioni e ribadisco che l’unica intenzione è stata quella di sfogarmi per una situazione che ormai si ripete da troppo tempo

