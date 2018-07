Vandali sul lungomare appena rifatto, l'amara denuncia del sindaco su Facebook

Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha denunciato su Facebook un episodio di vandalismo avvenuto sul nuovo lungomare di San Girolamo: tre ragazzi sono stati ripresi in un video mentre con un'accetta distruggevano un muretto.

"Perché", si chiede amareggiato il primo cittadino, commentando il filmato.

"Per realizzare i lavori ci abbiamo messo tanto tempo, per reperire le autorizzazioni, le risorse. Tanto tempo, tanti soldi dei cittadini baresi. E poi - aggiunge il sindaco tre ragazzi, grandi, quasi maggiorenni decidono di spaccare tutto: e uno si chiede, perchè?".

"Queste immagini - prosegue Decaro - sono state trasmesse alla polizia, questi ragazzi passeranno i guai, ma non basteranno e denunce e immagini delle telecamere che stiamo montando sul lungomare. Se non impariamo ad amare la nostra città non andremo da nessuna parte".

