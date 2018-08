A Brindisi veliero con 73 migranti a bordo: anche bambini e donne incinte

Un veliero con decine di migranti è stato intercettato al largo della costa di Brindisi da un mezzo navale della Guardia di Finanza: a bordo ci sono anche bambini. In totale sono 73 persone, due donne incinte. Non è chiaro da dove sia partito. Potrebbe trattarsi in base alle prime informazioni disponibili di curdi e iracheni.

La segnalazione arriva nella serata di domenica 26 agosto da uno dei mezzi del comando provinciale della Guardia si Finanza di Brindisi. Comunicazione già inoltrata alla Capitaneria di porto e alle forze dell'ordine. Il protocollo previsto per casi simili sarebbe stato già attivato. L'imbarcazione intorno alle 23,30 è arrivata alla banchina di Sant'Apollinare. E' stata confermata la presenza di bambini e donne. L'identificazione è prevista presso il centro Cara-Cie di Restinco, alle porte di Brindisi.

Le operazioni di assistenza sono terminate nella notte, scrive BrindisiReport. Stando ai primi racconti, raccolti dai volontari della Croce Rossa, i migranti hanno affrontato sei giorni di navigazione. La risposta alla domanda: "Perché lo fate?", potreste trovarla nei loro sguardi, si legge sulla pagina Facebook del Comitato di Brindisi della Crose Rossa Italiana.