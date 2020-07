Follia a Milano: venditore ambulante di rose gettato in acqua

Follia a Milano, dove nella notte di domenica 12 luglio un venditore ambulante di rose è stato spinto nella Darsena da due giovani. E' successo intorno alle due e dieci di notte, sul lato di viale D'Annunzio. La Darsena era in quel momento ancora piuttosto affollata di giovani per la "movida" estiva. Ancora da chiarire i motivi del folle gesto: forse un diverbio tra il venditore e i due ragazzi che si trovavano in Darsena, sul passeggio pedonale.

Fatto sta che il venditore di rose, un 55enne, è stato spinto in acqua dai due, che poi sono scappati a gambe levate. Un atto gravissimo che, per fortuna, non ha avuto alcuna conseguenza.

L'uomo è stato aiutato ad uscire dall'acqua dai vigili del fuoco e dai soccorritori del 118, prontamente arrivati, e poi ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul fatto indaga la questura di Milano.

