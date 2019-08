Vera, in coma dopo una caduta all'estero: scatta la gara di solidarietà

Vera Rigano ha 38 anni ed è originaria di Forza d'Agrò, nel messinese: è in coma da un mese dopo avere perso i sensi per un improvviso malore lo scorso luglio. E' successo a Birmingham, dove l'italiana vive e lavora presso una casa di cura.

Il costo per il rientro in Italia è molto elevato e così è già scattata una raccolta di fondi per la giovane. Dopo quasi un mese le sue condizioni sono ancora gravi, ma stabili. L'ospedale britannico non assiste più gratuitamente la giovane donna, così come previsto dal sistema sanitario inglese.

A questo punto i familiari devono organizzare il viaggio di rientro in Italia, un'operazione delicata e altamente costosa. Per questo hanno deciso di chiedere aiuto alla comunità, tanto quella "reale" quanto quella ben più ampia della solidarietà social.

Vera Rigano, come partecipare alla raccolta fondi

Come scrive MessinaToday, è possibile fornire il proprio aiuto tramite un punto di raccolta presso il negozio Metropolitan in via Regina Margherita 193, a Santa Teresa di Riva. Altrimenti è possibile versare il proprio contributo sulla carta Postpay Evolution n. 5333171072728245 intestata a Rigano Giuseppe, codice fiscale RGNGPP49P01D733F, presso una qualsiasi ricevitoria del lotto o presso un ufficio postale.

Chiedono aiuto o genitori, Maria e Pippo Rigano, che vivono a S. Teresa di Riva ma sono volati nel Regno Unito per curare la propria figlia. Si è interessato alla vicenda anche il sindaco di S. Teresa, Danilo Lo Giudice.