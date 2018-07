Sbaglia manovra e investe gruppo di persone fuori dalla chiesa: c'è una vittima

Una manovra sbagliata, forse un attimo di disattenzione oppure "semplice" imperizia alla guida: una donna alla guida di un suv travolge quattro persone fuori da una chiesa in via Bisceglie a Milano. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Avrebbe premuto l'acceleratore per sbaglio mentre cercava di parcheggiare. E in un attimo avrebbe travolto un gruppetto di persone fuori dalla Chiesa evangelica di Cristo (di solito frequentata da cittadini asiatici) che non hanno avuto il tempo di scansarsi.

Morta una donna di 63 anni

Erano le 22 di mercoledì quando una donna alla guida di una Dacia Duster ha investito quattro persone. Una donna di 63 anni è deceduta poco dopo l'arrivo al Policlinico di Milano. Non gravi altri tre feriti. Una persona è stata accompagnata in codice giallo al Sacco, mentre altre due - tra cui ci sarebbe un bimbo - sono invece finite in verde al San Paolo.

In via Bisceglie sono intervenuti gli equipaggi di sei ambulanze e tre auto mediche. Leggi su MilanoToday