Vicino da incubo: sparge escrementi sugli zerbini e diserbante nei giardini

I battibecchi in condominio sono all'ordine del giorno in tutte le città d'Italia, ma a tutto c'è un limite. Quei continua dispetti in un condominio della provincia di Brescia erano diventati veramente troppi anche per chi, per anni, era riuscito a sopportare. Passi il continuo fischiettare lungo le scale, ma gli escrementi lasciati sugli zerbini dei vicini e il diserbante spruzzato sulle siepi e sui prati dei vicini hanno esasperato gli altri condomini.

Vicino sotto controllo

Tanto che gli abitanti del condominio, che si sono ritrovati con l'erba bruciata, hanno cominciato a tenere sott'occhio l'uomo e pure a filmarlo, di nascosto, dagli spioncini delle proprie abitazioni. Le immagini immortalano il vicino 'molesto' proprio mentre spruzza del liquido dall’ugello di un serbatoio.

Gli accertamenti

Alle segnalazioni sono seguiti gli accertamenti e le analisi di laboratorio effettuate dalla polizia, che hanno confermato le ipotesi di “avvelenamento”. Nonostante i richiami a rispettare il regolamento condominiale e le normali regole di buon vicinato, l'uomo, un 40enne, non ha mai desistito. È accusato di aver perseguitato e molestato i condomini e nei suoi confronti è stato emesso un ammonimento per stalking.

La notizia su BresciaToday