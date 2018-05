Incidente Caluso, in un video l'impatto devastante tra treno e tir

C'è un video che mostra il momento dello schianto tra treno e camion a Caluso: due persone hanno perso la vita.

Nel video si vede il camion fermo sul passaggio a livello, dietro di lui fermi i mezzi che accompagnano il trasporto eccezionale. La tragedia è annunciata: "Arriva il treno", si sente in sottofondo nel video che TgCom24/Mediaset ha pubblicato in esclusiva.

L'impatto è inevitabile. Il treno era il Torino-Ivrea, ultimo treno della sera in quella tratta. Il bilancio è pesantissimo: 23 feriti e due morti. Uno è il macchinista, Roberto Madau di 61 anni residente a Ivrea, l'altro è Stefan Aurelian, romeno di 64 anni residente a Busto Arsizio (Varese), uno degli addetti alla scorta a piedi del tir, deceduto in ospedale al Cto di Torino. Ferito in maniera lieve il conducente del mezzo pesante, ricoverata al Cto in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, la capotreno.

Rfi in una nota ricorda che "sull`incidente di Caluso sono in corso le indagini dell`Autorità giudiziaria, che accerterà le cause".

"Sulla rete gestita da Rfi - prosegue la nota - ci sono 4.518 passaggi a livello (dato al 31 dicembre 2017), pienamente rispondenti ai criteri previsti dall'organismo di controllo della sicurezza ferroviaria. A inizio anni `90 i passaggi a livello erano oltre 12mila, da allora sono state eliminate circa 8mila interferenze fra strada e ferrovia con un investimento economico di Rete Ferroviaria Italiana di circa 1,5 miliardi di euro. Il piano di eliminazione prosegue secondo il programma impostato in accordo con gli enti e le amministrazioni locali, nel 2018 è prevista l`eliminazione di ulteriori 125 passaggi a livello".

"Rfi - aggiunge la società - effettua campagne di informazione e sensibilizzazione destinate a pedoni e automobilisti per il rispetto delle regole ai passaggi a livello, così come fanno anche l`Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e la Polizia Ferroviaria". "Inoltre, grazie ai continui investimenti in innovazione - conclude -, sono in corso di introduzione nuove tecnologie per mitigare gli effetti di comportamenti scorretti".

