Il video dei ragazzi che ballano per strada a Milano

Un gruppo di ragazzi e ragazze, con mascherine e foulard a coprire naso e bocca, che balla per strada sulle note di Sweet Dream degli Eurythmics. Il video è diventato virale in rete nelle scorse ore, anche se probabilmente è stato girato prima del 4 maggio.

Il party si è svolto all'incrocio tra via Nino Bixio, via Giuseppe Sartori e via Antonio Kramer, tra zona Porta Venezia e zona Risorgimento. Non è ancora chiaro per quanto tempo sia andato avanti ma a quanto pare si è trattato di un evento lampo e non era la prima volta che succedeva.

MilanoToday ha chiesto informazioni alle forze dell'ordine riguardo all'episodio, organizzato in barba alle normative anti-Covid, ma sembra non siano arrivate segnalazioni in merito.

Nel video si vedono i ragazzi cantare e ballarre in strada e sul marciapiedi cercando di stare distanti. Il loro sguardo è rivolto verso una finestra al primo piano di una palazzina ad angolo, dove c'è il dj che manda la musica a tutto volume. La scena è stata ripresa con i cellulari non solo dai partecipanti ma anche da diversi passanti.