Minaccia il suicidio dal quinto piano, la polizia lo afferra al volo: le immagini del salvataggio

Un ragazzo si lascia cadere nel vuoto dal tetto di un palazzo di cinque piani ma polizia e vigili del fuoco lo salvano prendendolo letteralmente al volo. Un video shock girato a Roma da un residente in via Lorenzo Il Magnifico e che è divenuto virale nel volgere di poche ore prima ancora di venir pubblicato dalla Polizia sui suoi account social.

Come ricostruisce Roma Today tutto è successo alle 19:30 di martedì 17 aprile. Sono stati i poliziotti intervenuti in forza nella zona di piazza Bologna assieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma a prendere letteralmente per le gambe l'aspirante suicida, un 26enne che era già un cura presso un Centro Igiene Mentale.

Il 26enne era salito all’ultimo piano e dopo aver richiuso la porta della terrazza condominiale, lasciando inserita la chiave in modo che nessuno vi potesse entrare, si è arrampicato sul cornicione rimanendo in bilico.

Video tentato suicidio

Dopo le prime segnalazioni giunte al numero di soccorso pubblico, sul posto sono arrivate le pattuglie del Reparto Volanti e dei Commissariati Porta Pia e San Lorenzo, che per raggiungere il giovane sono dovuti transitare dalla terrazza accanto, superando un groviglio di fili ed antenne.

Video aspirante suicida a Roma

Il giovane, dopo essere stato salvato è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha accompagnato al Policlinico Umberto I dove è stato sottoposto ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Anche gli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure mediche, per le contusioni riportate nelle concitate fasi del salvataggio. La prognosi per loro è di dieci giorni.