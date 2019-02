Il video hot girato per il fidanzato diventa virale e finisce su YouPorn: il dramma di una 17enne

La polizia locale di Cremona sta indagando sulla diffusione di un video intimo girato da una 17enne della zona e inviato all'allora fidanzatino di qualche anno più grande: il filmato di un un minuto e mezzo è finito prima sui social e poi su Youporn. Come raccontano i quotidiani locali, da una decina di giorni la 17enne non va più a scuola per la vergogna.

Cremona, il video hot girato per il fidanzato diventa virale

Il ragazzo aveva chiesto alle 17enne di registrare per lui un piccolo video hard, che sarebbe dovuto ovviamente rimanere privato. Così non è stato e nel giro di poco tempo da WhatsApp è arrivato sui social, finendo sui telefonini dei compagni di scuola della ragazza e degli altri studenti di numerosi istituti delle province limitrofe. Qualcuno ha poi caricato il video sul noto sito di video sharing di contenuti pornografici e convidiso il link .

Cremona, il video è stato cancellato da YouPorn

Dopo aver saputo della diffusione del video, la famiglia della giovane ha presentato denuncia al Comando della polizia locale. Grazie alla collaborazione della polizia postale il video è stato cancellato da Youporn ma sono in corso indagini per scoprire chi ha diffuso il video dopo che i due ragazzi si sono lasciati. Gli autori della divulgazione del video rischiano una denuncia per il reato di diffusione di materiale pedopornografico, ricorda CremonaOggi.