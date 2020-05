Vigile urbano chiede di indossare le mascherine: picchiato a sangue dalla baby gang

Un vigile urbano aggredito e picchiato per aver chiesto a dei ragazzini di evitare assembramenti e indossare mascherine. Succede a Crispano, nel Napoletano. "Quest’uomo che sanguina è un vigile Urbano di Crispano. La foto me l’ha inoltrata Padre Maurizio Patriciello. Il signor M. è stato brutalmente aggredito da una baby gang, solo perché aveva chiesto loro di evitare assembramenti e di indossare la mascherina. Spero che questi teppistelli vengano rapidamente individuati e assicurati alla giustizia. Vergogna. Grazie a Don Maurizio per avermela segnalata". E' la denuncia di Graziella Pagano, coordinatrice campana di Italia Viva. Il vigile ferito è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Il sindaco Emiliano sui social non nasconde la sua rabbia: "L'inciviltà più totale ha prodotto un vigile urbano con una testa sanguinante e il pericolo che potesse anche accadere di peggio". I responsabili sarebbero "la solita banda di ragazzini che si sono assembrati per stare in piazza senza far nulla". Il vigile, intervenuto anche perché era scattata una rissa, è stato quindi ferito alla testa dai ragazzini, che poi si sono dati alla fuga. Il sindaco rimarca di aver chiesto "in ogni modo" ai concittadini di non stare in strada senza motivo e che "alcuni proprio non vogliono ascoltare, e questi sono i risultati. La minoranza di incivili che rovina lo sforzo di tutta la comunità". I carabinieri sono già al lavoro per identificare i responsabili e denunciare loro e "anche i genitori che venendo meno alla loro funzione educativa espongono tutti al pericolo. I loro figli, la comunità e mettono così a rischio lo sforzo di tutti. Io non posso consentirlo, per questo continuiamo a fare controlli, non per divertimento ma per tutelare tutti voi!"

"Mi rivolgo a tutti, non possiamo vincerla da soli questa sfida, serve la collaborazione di tutti. Oggi la vittima dell’aggressione è stato un nostro vigile, domani potrebbe essere un cittadino qualsiasi. Questo non ferma il nostro sforzo, ve lo garantisco, anzi aumenteremo ancora di più! Perché Crispano non si arrende di fronte all’inciviltà, alla maleducazione e a questa mentalità contro la legge e contro ogni regola. Intollerabile".