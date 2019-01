Bloccato nel traffico, 22enne va in arresto respiratorio: "Quei 7 minuti verso la vita"

La vita di un ragazzo di 22 anni salvata in sette minuti. Quattrocentoventi secondi. I fatti venerdì mattina a Palermo, in corso Re Ruggero, vicino a piazza Indipendenza, quando una pattuglia della polizia municipale è stata affiancata da una Smart guidata da una donna, imbottigliata nella morsa del traffico cittadino.

Dal comando dei vigili raccontano che "il passeggero, in evidente stato di agitazione, aveva in braccio un ragazzo di giovane età, semisvestito ed incosciente, era cianotico in viso e schiumava bava dalla bocca". Gli agenti lo hanno così fatto entrare a bordo dell'auto di servizio, e sono partiti a sirene spiegate verso il pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove sono arrivati appena sette minuti dopo.

Ragazzo salvato dai vigili a Palermo in corso Re Ruggero

Dagli uffici della polizia municipale raccontano: "Una volta giunti in ospedale, i medici hanno riscontrato un arresto respiratorio. La corsa contro il tempo per i soccorsi e la professionalitá dei sanitari è stata decisiva: secondo i medici qualche minuto ancora e ne sarebbe conseguito l’arresto cardiaco con la conseguente morte del ragazzo".