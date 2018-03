Malore improvviso in auto, giovane mamma muore a 24 anni

Il malore improvviso mentre era in auto con il compagno, poi la corsa disperata e purtroppo inutile verso l’ospedale. Tragedia a Villaverla, piccolo comune del Vicentino, dove una giovane mamma è morta per cause ancora da accertare. Giovanna Zorzi, 24enne di Cogollo del Cencio, lascia il compagno e un bambino di tre anni. Per lei non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento immediato del Suem che hanno tentato di rianimarla fino all’ultimo.

Secondo il Corriere della Sera la donna avrebbe avuto in passato disturbi legati all’alimentazione che ne avrebbero debilitato il fisico. Le cause della morte restano però da chiarire. "I medici per ora parlano di infarto per la ragazza originaria di Cogollo del Cengio - scrive ancora il Corriere -, paese ai piedi dell’Altopiano di Asiago, dove il fratello Marco è consigliere comunale di minoranza". Sul caso la Procura di Vicenza ha aperto un’inchiesta. Solo l’autopsia sul corpo della donna potrà chiarire le cause del decesso.

