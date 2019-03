Vincenzo Busciglio, ucciso a 22 anni a coltellate nella piazza del paese

Aveva solo 22 anni Vincenzo Busciglio. E' stato ucciso nella tarda serata di ieri ad Alessandria della Rocca, piccolo centro dell'entroterra agrigentino. L'omicidio a coltellate, con ogni probabilità al culmine di una lite avvenuta nella piazza del paese.

Il giovane è morto in ospedale a Ribera dove è stato trasportato dopo il ferimento. Vincenzo Busciglio è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. Il suo cuore ha smesso di battere nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo.

Omicidio Vincenzo Busciglio: ucciso a coltellate ad Alessandria della Rocca (Agrigento)

Indagano i carabinieri che hanno interrogato per tutta la notte alcuni giovani. I militari della compagnia di Cammarata hanno sentito più persone per provare a ricostruire per quale motivo sia scoppiata la lite.

Secondo quanto si apprende, stamane un ragazzo di 19 anni è stato posto in stato di fermo. L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca. Sarebbero gravi gli indizi di colpevolezza a suo carico. Nel corso di alcune perqusizioni i militari hanno sequestrato più coltelli. Elementi utili alle indagini potrebbero giungere anche da alcuni video di telecamere di sorveglianza.