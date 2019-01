Chirurgo muore di meningite, la famiglia dona il suo cuore per salvare un bambino

Un medico di 40 anni, Vincenzo Di Stazio, è morto dopo aver contratto una meningoencefalite. La famiglia ha deciso di donare gli organi e il suo cuore ora salverà la vita di un bambino.

Di Stazio lavorava come chirurgo in una clinica a Acerra (Napoli), dove era arrivato dopo che le sue condizioni avevano iniziato a destare preoccupazione. Quando la situazione è peggiorata, ne è stato disposto il trasferimento la notte di Capodanno all'ospedale del Mare e poi da lì, una volta capito che si trattava di una malattia infettiva, al Cotugno, dove è arrivata la diagnosi. Ma per il chirurgo non c'è stato niente da fare.

I funerali del medico si terranno oggi pomeriggio a Grumo Nevano.

Tanti i messaggi sui social di affetto e ricordo per Di Stazio, da tutti descritto come un professionista esemplare e dalle grandi doti umane.