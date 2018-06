Scomparso da una settimana, anziano ritrovato grazie a Chi l'ha visto?

Vincenzo Spaccamonte risultava scomparso da una settimana. Del caso dell'aziano ottantenne napoletano che si era allontanato da casa dallo scorso 24 maggio si era occupata anche la trasmissione di RaiTre "Chi l'ha visto?" e proprio nell'ultima puntata, durante la diretta, il colpo di scena: uno spettatore ha chiamato la redazione per segnalare di aver visto Vincenzo in un ospedale partenopeo, dove si trovava ricoverato.

Spaccamonte è stato poi riconosciuto da alcune guardie particolari giurate in servizio presso l'ospedale San Giovanni Bosco.

Vincenzo era scomparso la mattina del 24 maggio dalla sua casa di via Confalone, nel quartiere Avvocata, a Napoli. L'assistente sociale che si occupava di lui era andato a portare il pranzo e non lo aveva trovato in casa, così aveva fatto partire subito l'allerta.

Il Presidente nazionale dell associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti ha dichiarato: “Mi compiaccio dell’ottimo operato delle guardie particolari giurate del san Giovanni Bosco che grazie alla loro segnalazione hanno ritrovato l’anziano scomparso da casa”.

