Casalinga gioca e vince 200mila e una casa: "E' un'emozione fortissima"

Si fa chiamare "la principessa Sissi" la donna che ha indovinato la combinazione vincente del concorso "VinciCasa" e si è aggiudicata il premio da 500mila euro da utilizzare per l'acquisto di uno o più immobili in tutta Italia.

La donna, una casalinga di Ustica che vuole mantenere l'anominato, si è presentata oggi negli uffici della Sisal di Roma. Lo scorso 22 dicembre aveva centrato la cinquina vincente con i numeri 7,8,22, 24, 36, giocando la schedina della tabaccheria La Barbera di piazza Umberto I. Il 40 per cento dell’importo verrà corrisposto in denaro (si tratta 200mila euro) da utilizzare liberamente, mentre il 60% servirà per l’acquisto della casa.

"La vincitrice - spiegano dalla Sisal - è una donna di mezza età, sposata. E' stato il fratello a sapere per primo della vincita. A lui ha chiesto di controllare per infinite volte i numeri vincenti". "E' stata una casualità - ha confessato la casalinga di Ustica - e un’emozione fortissima, di quelle che non pensi più di poter provare a cinquant’anni: una gioia così grande che le lacrime scendono da sole. Sono felice”. La donna avrà adesso due anni di tempo per scegliere e acquistare casa.

"Ora - ha detto la fortunata giocatrice non ho più fretta di ristrutturare l'abitazione in cui vivo attualmente perché posso permettermene anche una nuova. Seguirò l’istinto e il cuore, come ho fatto mentre giocavo i miei numeri sognando una bellissima casa che ora sarà mia".

