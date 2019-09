Si addormenta in auto e viene aggredita: arrestato un 37enne per violenza sessuale

Si era addormentata in auto, dopo una serata trascorsa con gli amici, quando all’improvviso si è svegliata trovandosi accanto un uomo che cercava di violentarla. L’uomo, un 37enne di Orune, è stato arrestato questa mattina.

I fatti risalgono allo scorso 15 settembre. La donna aveva partecipato insieme ad amici alla “notte bianca”, poi si era addormentata nella propria auto, parcheggiata in piazza Su Connottu. Il 37enne, approfittando del fatto che il veicolo non era chiuso a chiave, ha aperto la portiera e si è introdotto nell’auto. Mentre la donna dormiva, l’uomo l’ha afferrata per il collo, le ha slacciato la maglietta palpeggiandole il seno e lasciandole sul corpo diversi ematomi. La vittima è riuscita a divincolarsi dalla presa e, dopo una colluttazione, è scappata fuori dall’auto, chiedendo aiuto ai passanti.

Nei confronti del 37enne la polizia ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip.