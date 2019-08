Violenta la figlia di due anni e mezzo, si filma e vende i video su internet

Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato la figlia di due anni e aver diffuso poi i video in rete nelle chat frequentate da pedofili. A lui, residente in un paese del trevigiano, gli inquirenti sono arrivati dopo una segnalazione partita dalla polizia australiana, che stava indagando sui siti pedopornografici nel dark web e ha rintracciato i video e alcuni frame in cui compariva il volto dell’uomo, insieme al numero di targa dell’auto, come ricostruisce l’agenzia Ansa.

Violenta la figlia e vende i video online: l'orrore durato per anni

Vendendo i video dell’orrore dall’altra parte del mondo e fidando sul silenzio della figlia, l’uomo pensava di averla fatta franca. La polizia postale del Veneto è però riuscita a risalire all’abitazione del 46enne, che è stato arrestato su ordine della Procura di Venezia per violenza sessuale pluriaggravata e commercio di materiale pedopornografico. L'uomo viveva da solo con la bambina, sua figlia biologica, dopo aver ottenuto dal Tribunale la podestà genitoriale della piccola, la cui madre non viveva con loro, come spiega il quotidiano La Tribuna di Treviso.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Venezia e della Polizia postale nelle indagini, l’uomo avrebbe abusato sessualmente della figlia sin da quando aveva appena due anni e mezzo e le violenze sarebbero andate avanti per anni. Il lavoro congiunto degli investigatori australiani e italiani invece ha permesso di smascherare l’orco, che ora si trova nel carcere di Treviso.