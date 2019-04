Costringe la moglie ad abusare del figlio e ad avere rapporti con estranei: arrestato

I carabinieri di Catania hanno arrestato, su ordine della Procura, un 36enne indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie 40enne, e di abusi sessuali sul figlio di 12 anni. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe ripetutamente malmenato e minacciato la moglie alla presenza dei tre figli minorenni, l'avrebbe costretta a compiere in sua presenza atti sessuali, nella fattispece rapporti orali e palpeggiamenti nelle parti intime, con estranei.

Abusi e violenze sulla moglie e sul figlio, un 36enne arrestato a Catania

Sempre secondo l'accusa, l'uomo avrebbe costretto la donna, a suon di schiaffi, pugni e calci, a toccare nelle parti intime il loro bambino che in quel frangente avrebbe detto "papà è scemo, è un pazzo". In più occasioni l'avrebbe poi colpita con pugni e calci al viso, al corpo ed alle cosce, stringendole le mani al collo per soffocarla, minacciandola di morte con un coltello, fino ad arrivare a cospargerle il capo con del liquido infiammabile, dicendole: "Ti do fuoco, devi morire".

A chiedere aiuto ai carabinieri è stata proprio la donna che ha raccontato quanto patito negli ultimi due anni di matrimonio. Il trentaseienne è stato rinchiuso nel carcere di Catania, mentre la moglie e i tre figli sono stati accompagnati in una struttura protetta.