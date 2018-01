Abusi sessuali sulla figlia davanti ai nipoti, arrestato padre orco

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti commessi contro la figlia. I fatti risalgono al periodo tra il gennaio 2016 e il settembre 2017, quando la donna era tornata a vivere nella casa paterna dopo essersi separata dal marito. Lì sarebbero iniziati gli abusi da parte del padre, originario di Favara, in provincia di Agrigento. A denunciare tutto è stata la stessa vittima, che avrebbe subito violenza anche in presenza dei tre figli, tutti in tenera età.

"Una triste realtà fatta di violenze fisiche e psicologiche, di minacce ed aggressioni, quella scoperta dai carabinieri - scrive AgrigentoNotizie - Le indagini hanno, inoltre, evidenziato anche un inquietante clima di omertà tra i parenti della donna, i quali, in una malintesa ed arcaica concezione patriarcale degli assetti familiari, hanno tentato di minimizzare l'accaduto e di sviare l'attività investigativa".

Dopo la denuncia, la donna è stata subito trasferita insieme ai tre figli in una località protetta. Il padre si trova nel carcere di Petrusa.

