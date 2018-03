Violenza sessuale a Milano, l'aggressore della coppietta: "Avevo preso funghi allucinogeni"

In una città ancora sotto shock parla il 24enne identificato dagli inquirenti come il responsabile dell'aggressione a due fidanzatini milanesi - diciannove anni lei, ventuno lui - che lunedì sera si erano appartati in auto nel capoluogo lombardo. "Avevo preso i funghi allucinogeni". Ha provato così a difendersi giocandosi la carta dello stato di alterazione mentale spiegando che nei suoi ricordi non c'è traccia di quell'orrore.

Eppure, come ricorda Milano Today, tutti gli indizi, tutte le tracce, portano a Freylin L.V.: per i Carabinieri ricadono su di lui le accuse di violenza sessuale e rapina.

Stando a quanto accertato dagli inquirenti, il ragazzo - che non ha un lavoro e vive in un sottotetto - avrebbe minacciato la coppietta di ventenni con una pistola per rapinarli e poi - dopo averli obbligati a spogliarsi - avrebbe violentato la giovane studentessa. Quindi, sarebbe salito in macchina - la Fiat Punto dei ragazzi - per sparire nel nulla fino a giovedì notte quandi militari lo hanno trovato su una panchina in un parchetto di via del Turchino.

Il 24enne - che ha qualche piccolo precedente per minaccia e porto abusivo di arma - davanti a inquirenti e investigatori si è però difeso dicendo di non ricordare della violenza: "Ricordo solo la rapina - spiega - non la violenza. Quella sera avevo preso dei funghi allucinogeni".

A ricordare tutto però sono state le due vittime, che hanno fornito ai Carabinieri dettagli precisissimi sugli abiti che indossava l'aggressore e sulle sue caratteristiche fisiche.

A incastrarlo definitivamente - oltre alle foto su Facebook, dalle quali la 19enne lo ha riconosciuto - è stata poi una felpa catarifrangente che indossava la sera della violenza e che i carabinieri hanno trovato a casa di sua sorella, dove l'aggressore avrebbe trascorso la notte subito dopo la follia.

Al momento, il ragazzo si trova nel carcere di San Vittore e i pm hanno già chiesto la convalida del fermo e la misura cautelare in carcere per il pericolo di fuga.