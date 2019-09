Brumotti e la sua troupe aggrediti in strada: prima gli insulti, poi calci e pugni

Ancora un’aggressione ai danni di Vittorio Brumotti. L’inviato di Striscia la Notizia è stato aggredito a Pescara, nel quartiere Rancitelli, insieme alla sua troupe. Un operatore è rimasto ferito dopo essere stato colpi con calci e pugni da diverse persone, riportando una prognosi di 15 giorni all’ospedale di Pescara per lesioni ed escoriazioni.

Brumotti e la sua troupe erano arrivati nel quartiere, nella zona del Ferro di Cavallo, per un’azione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo, i quali hanno arrestato due donne per spaccio. Alla vista delle telecamere, secondo il racconto dei testimoni, come riporta IlPescara, diverse persone hanno accerchiato gli operatori e Brumotti, prima minacciandoli e insultandoli, poi spintonandoli violentemente. La pattuglia dei carabinieri presente sul posto è subito intervenuta ma sono stati necessari i rinforzi arrivati con le volanti della polizia per placare gli animi delle decina di persone presenti.

Qualche mese fa, l’inviato della Rai Daniele Piervincenzi era stato aggredito e ferito sempre a Rancitelli, dove si trovava per un servizio sulla criminalità locale.

Brumotti aggredito a Pescara: le reazioni

Su Facebook, il comitato di quartiere "Per una nuova Rancitelli" ha commentato così quanto accaduto:

RIFIUTIAMO questa modalità di fare giornalismo che reputiamo di basso livello.

Riteniamo che questo sia il modo peggiore per affrontare le problematiche del quartiere.

Non può essere spettacolarizzata in questo modo un’emergenza sociale...

...tutto questo alzerà un nuovo inutile polverone che non gioverà a nessuno.

I cittadini sono ancora in attesa di azioni visibili da parte delle Istituzioni che hanno promesso in campagna elettorale di ripartire dalle periferie.

Siamo stanchi di essere dati in pasto alla stampa in questo modo e di essere stigmatizzati da una società che non capisce i nostri disagi ed una classe politica che non ha intenzione di cambiare le sorti del nostro quartiere.

Il consigliere regionale Domenico Pettinari, dopo i fatti di Rancitelli, definisce Pescara "la vergogna d'Italia" e chiede un intervento immediato del Cio dei carabinieri e dell'esercito.