Vittorio esce da lavoro e scompare, l'appello: “Aiutateci a trovarlo”

Da lunedì 24 settembre non si hanno più notizie di Vittorio Grieco, dipendente dell'Amiu di Genova. Dopo essere uscito da lavoro si sono perse le sue tracce e lui non ha dato più sue notizie.

I colleghi sono molto preoccupati: lunedì Vittorio è andato regolarmente in ufficio, in via D’Annunzio, e ha terminato la sua giornata di lavoro. I giorno dopo non si è invece presentato e non ha più risposto a telefonate e tentativi di contattarlo.

Un collega e amico, preoccupato, ha usato le chiavi di casa che gli erano state affidate per controllare il suo appartamento: all’interno tutto in ordine, ma di Vittorio non c’era traccia.

«Se qualcuno lo avesse visto avvisi subito le forze dell'ordine oppure l'ufficio personale Amiu 0105584425. Se lo incontrate avvicinatelo senza problemi e chiedetegli di contattare i colleghi dall'ufficio per dare sue notizie», è l’appello che da qualche giorno sta circolando sui social network, condiviso proprio dai colleghi in Amiu.