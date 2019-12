Vittorio, scomparso nel nulla dopo una telefonata misteriosa: "Aiutateci a trovarlo"

Giallo fitto sulla scomparsa di Vittorio Maullu, 56 anni, ex agente della penitenziaria, svanito nel nulla ad Asuni (Oristano) lo scorso 9 dicembre. La scomparsa è stata denunciata dai familiari ai carabinieri di Cagliari. L'uomo vive da anni nel capoluogo, nel minuscolo borgo dell'oristanese risiedono ancora madre e sorella e lì si reca spesso per fare loro visita.

Secondo il racconto del figlio, il 9 dicembre Vittorio Maullu ha salutato la madre e si è allontanato. Da allora nessuna notizia. In paese, poco lontano dalla casa di famiglia, è rimasta la sua Toyota, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave. Forse Maullu aveva un appuntamento con qualcuno, ma non ci sono certezze.

Dopo la denuncia sono scattate le ricerche, che fino a oggi non hanno portato ad alcun risultato. La famiglia chiede ai media locali di diffondere la foto: Vittorio Maullu è alto un metro e 67 e ha i capelli brizzolati: "Aiutateci a trovarlo".

"Prima di scomparire mio padre ha ricevuto una telefonata che sembra essere strana o, almeno, misteriosa" dice il figlio a Casteddu Online. Alla telefonata avrebbe assistito anche la sorella dell'uomo. È lei, stando al racconto del figlio del pensionato scomparso, ad aver sentito Maullu dire una sola frase: "No, questo non glielo dovevi dare". Poi, è uscito di casa. Il telefono "risulta spento da giorni. Non era mai successo prima, lo teneva sempre acceso [...] In paese mi hanno detto che, negli ultimi giorni, mio padre era nervoso".

Chiunque abbia informazioni utili o veda Maullu chiami il 112.