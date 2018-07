Si lamenta per il volume troppo alto e viene presa a secchiate: vicina condannata

Prendere a secchiate di acqua la vicina di casa può costare caro. Ne sà qualcosa una sessantenne di Ceccano, piccolo centro in provincia di Frosinone, condannata a staccare un assegno da tremila euro a favore della dirimpettaia.

Come riporta Marina Mingarelli su Frosinone Today tutto è nato da una banale lite per la musica troppo alta.

Una impiegata di 40 anni aveva suonato al campanello della vicina sessantenne chiedendole di abbassarre il volume della radio perchè la musica troppo alta la stava infastidendo.

Per tutta risposta signora non solo aveva alzato ulteriormente il volume, ma addirittura aveva preso un secchio e dopo averlo riempito d'acqua lo aveva getto dalla finestra verso la vicina di casa.

Come spiega l'avvocato Pierluigi Taglienti del foro di Frosinone, a quel punto era scattata la denuncia che si è tramutata in una condanna per la ceccanese.