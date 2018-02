"Lesbica del c....": vomita insulti su Facebook, finisce a processo

A processo per una serie di insulti vomitati su Facebook. "Hai voglia di rompermi i maroni, lesbica del cazzo? Vaffanculo". Parole non certo al miele quelle rivolte ad una 47enne di Palermo che ha deciso di non farla passare liscia all’autore delle offese, come racconta PalermoToday.

Dopo gli insulti la donna ha infatti sporto querela per diffamazione. E se la Procura della Republica presso il tribunale di Palermo aveva stabilito che queste frasi "sebbene caratterizzate dall’uso di espressioni rappresentative di concetti osceni e volgari, non presentano il contenuto ingiurioso, in quanto nessuna valenza offensiva può essere attribuita ai termini 'lesbica' e 'vaffanculo', adesso il gip Roberto Riggio ha rigettato la richiesta d’archiviazione riconoscendo il "contenuto denigratorio e intrinsecamente offensivo dell’espressione 'lesbica' riferita in modo gratuito e inopportuno". E parla di onore e reputazione "intaccati".

Gli insulti a mezzo social sono a tutti gli effetti un reato e possono portare ad una condanna per diffamazione aggravata, come abbiamo spiegato di recente. Nello specifico chi pubblica offese a mezzo social rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa non inferiore a 516 euro. Diverso il discorso per le offese ricevute sempre sui social, ma in privato (ad esempio sulla propria chat): in questo caso non si parla di diffamazione ma di semplice ingiuria.

La donna, palermitana, è difesa dall’avvocato Marco Carnabuci: "Da avvocato - ha detto a Gaynews.it - purtroppo constato quotidianamente la drammatica crescita di aggressioni verbali e fisiche contro persone omosessuali. Dal mondo dello sport a quello della politica, con troppa disinvoltura si lascia calpestare una libertà fondamentale della persona qual è quella relativa al proprio orientamento sessuale".

