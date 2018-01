Esplode un tubo dell'acqua: si apre una voragine in strada

Una voragine si è aperta nella notte in corso Regina Margherita, a Torino, a causa della rottura di un tubo dell'acqua. La carreggiata rimarrà chiusa tutto il giorno tra via della Consolata e Rondò Forca. In zona vi sono forti rallentamenti e si è resa necessaria la deviazione mezzi pubblici delle linee 16S, 16D e 52 in direzione via Scialoia.

Sono transitabili il sottopasso Repubblica e via della Consolata, mentre i controviali sono stati liberati, in mattinata, dalle macchine parcheggiate per aumentare la scorrevolezza del traffico. La carreggiata centrale rimarrà bloccata per tutto il giorno per consentire i lavori di ripristino del manto stradale, mentre è stata sospesa la Ztl.

Cosa è successo

Alle ore 4,30 circa di oggi, martedì 9 gennaio 2017, in corso Regina Margherita angolo via della Consolata, a Torino, si è aperta una voragine quasi a centro incrocio, provocata da una perdita d'acqua. Per due ore i veicoli che hanno percorso corso Regina Margherita verso il Po sono stati deviati nel controviale, mentre è stato chiuso in entrambe le direzioni il sottopasso Repubblica, con conseguente deviazione dei veicoli in piazza.

I veicoli provenienti da via della Consolata sono stati deviati in piazza Savoia verso via del Carmine. La linea 3 è stata deviata in entrambe direzioni, così come le linee 16S, 16D e 52 in direzione via Scialoja.

Verso le 7, dopo due ore di lavoro dei tecnici della Smat e del Comune, è stato tutto riaperto tranne la carreggiata centrale di corso Regina Margherita da Rondò Forca a via della Consolata, chiusa in entrambe le direzioni.

