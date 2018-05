Si apre una voragine: betoniera ci sprofonda dentro

Ancora una enorme voragine che si apre per le strade di Roma. Dopo il cratere apertosi a Monteverde nella mattina di mercoledì 30 maggio, un caso simile si è verificato dall'altra parte della Capitale, nel quartiere di Centocelle.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via dei Gerani, angolo via delle Campanule, dove una betoniera è stata letteralmente inghiottita da un buco apertosi sull'asfalto.

Tecnicamente, fa sapere il comando di via Genova la betoniera "si è inclinata per una voragine sotto il semiasse posteriore". Sul posto immediatamente due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto di autogru per tirare fuori il "mezzo finito in buca". Non ci sono feriti, né al momento rallentamenti per la viabilità.

