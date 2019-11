Maltempo, si apre una voragine in strada tra i palazzi: residenti evacuati

Una grossa voragine si è aperta in via Ulderico Masoni, nella zona di Ponti Rossi, a Napoli, causa delle forti piogge che hanno interessato la città nei giorni scorsi. I residenti di due palazzi sono stati sgomberati in via precauzionale ed è stata sospesa l'erogazione di acqua e luce nella zona.

"Durante i temporali di questa notte due palazzi sono stati evacuati, sono state staccate acqua e luce e si stanno effettuando le verifiche anche per quanto riguarda possibili perdite di gas", ha fatto sapere in una nota la III Municipalità, ricordando la chiusura della vicina via Sogliano e delle strade limitrofe.

(foto di Massimo Romano per NapoliToday)

Su Facebook il presidente della III Municipalità, Ivo Poggiani, ha parlato di "tragedia sfiorata".

"L'altro ieri sono intervenuti i vigili del fuoco e protezione civile per uno sprofondamento stradale su un tratto appena interessato dai lavori di rifacimento del manto stradale, ma non dei sottoservizi – ha spiegato Poggiani - La strada viene chiusa, dopo qualche ora interviene sul posto ABC, rapidamente iniziano i lavori su condotta idrica e fognaria. Ieri sera hanno lavorato fino a tarda ora, poi si sono bloccati per la pioggia. Stanotte la quantità di precipitazioni venute giù, ha provocato una frana all'interno dell'area cantiere. Sono intervenuti nuovamente i Vigili del Fuoco, a seguito anche di perdite di gas. Hanno quindi allargato l'area di interdizione, sgomberando alcuni palazzi con molta gente che ha dormito in strada. Stanotte sono iniziati i lavori dell'Italgas e riprenderanno quelli di Abc - ha aggiunto - Siamo vicini alle famiglie sgomberate, come Municipalità non andremo via dall'area interessata fino a quando non sarà risolto il problema. Ci continuiamo a prendere responsabilità su problemi non di nostra competenza, per senso di responsabilità, ma ognuno faccia la propria parte".