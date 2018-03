Voragine in pieno centro: la strada diventa un fiume

Una vera e propria voragine si è aperta in una strada di Giugliano, comune del napoletano, squarciando l'asfalto e riempiendosi d'acqua.

E' successo in via Santa Caterina da Siena, dove una falla preesistente si è espansa a causa del maltempo e del crollo di un muro perimetrale di un edificio ai lati della buca, come spiega Vanessa Ciccarelli su NapoliToday.

I residenti della strada sono stati sgomberati e due stabili sono stati ritenuti pericolanti ed evacuati. I residenti dormiranno in alberghi della fascia costiera, nei pressi di Varcaturo. Il sindcato di Giugliano, Antonio Poziello, è sul posto.

