Schianto tra auto e moto nella notte: morti due giovani

Due giovani di 20 e 27 anni sono morti nelle prime ore di domenica 15 settembre a causa di un incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Lo schianto è avvenuto nelle prime ore del giorno, all'altezza del km 21+700, a Settebagni, ed ha coinvolto un'auto ed una moto.

Roma, incidente sul Gra: morti due giovani

A causa dello scontro il conducente dell'auto, F.C., questa le iniziali dal 20enne di Zagarolo, e il conducente della moto, H.K.L. un 27enne polacco e residente a Roma, sono morti sul colpo. Sul posto operatori del 118, polizia stradale e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

Per permettere i rilievi scientifici il traffico è stato deviato in complanare in corrispondenza del km 20. Saranno ora gli agenti della PolStrada di Settebagni a far luce sulla dinamica del sinistro. Le due vittime del Raccordo Anulare fanno salire a 102 il numero dei morti sulle strade di Roma e provincia.