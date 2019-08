Vede un'auto che abbandona dei cuccioli: motociclista cade per inseguirla, ma li salva

Dopo aver visto un uomo in automobile abbandonare un sacchetto pieno di cuccioli, un uomo di Grottaminarda, in provincia di Avellino, è salito in sella alla sua moto e si è lanciato all'inseguimento dell'autore di questo vile gesto. Purtroppo durante la corsa il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto, ma questo gli ha comunque permesso di fermare l'automobilista.

A riportare la notizia è l'emittente locale Prima Tivvù, secondo cui l'uomo stava rientrando a casa a bordo della sua moto in località Bosco a Grottaminarda quando ha visto un’auto rallentare e l’uomo alla guida lanciare un sacchetto, subito si è avvicinato alla busta e ha visto che, all'interno, c'erano dei poveri e piccoli cagnolini.

A questo punto, il 46enne, imprenditore agricolo, si è lanciato all’inseguimento della vettura, per poi cadere rovinosamente a causa di una pozzanghera. Un inconveniente che ha costretto l'automobilista a fermarsi. A quel punto, il centauro, con una mano fratturata nella caduta, ha costretto l'automobilista a raccogliere la busta con i cuccioli e, successivamente, si è recato presso la caserma dei carabinieri di Grottaminarda, dove con foto della targa alla mano, ha segnalato l'autore del vile gesto.

Intervistato dalla tv locale l'imprenditore agricolo di Grottaminarda ha spiegato: “Non mi sento un eroe, ho agito d’istinto. Quando ho visto quel sacchetto muoversi ed ho capito che non era spazzatura sono stato preso da un impeto di rabbia. Un po’ mi dispiace per la mia moto nuova e per l’orologio rotto, ma ne è valsa la pena”