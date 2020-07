Scampia, la Vela di Gomorra non c'è più: gli ultimi "morsi" all'edificio

Lla Vela Verde di Scampia, che fu pure scenario di diverse puntate della serie tv Gomorra, non esiste più. Le pinze idrauliche l'hanno morsa per l'ultima volta, lasciandone macerie. Un edificio da 50mila metri cubi sventrato: al suo posto ci saranno strutture sociali a supporto del quartiere.

La vela era uno dei quattro edifici (in origine erano 7) diventati nel tempo simbolo del degrado del quartiere nella zona Nord di Napoli. Ai lavori di demolizione, ritenuti dalla cittadinanza particolarmente carichi di significato simbolico, hanno assistito anche questa volta numerose persone.

"È un evento storico perché rappresenta l'abbattimento di un mostro non solo dal punto di vista strutturale, ma anche ideologico", racconta all'Adnkronos il presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli, Apostolos Paipais, che oggi ha visitato il cantiere e parla di "vittoria del territorio, dei cittadini e del Comitato Vele che per 30 anni ha lottato per questo". Contestualmente a Scampia è in via di ultimazione la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Scienze infermieristiche.

Scampia, abbattuta la Vela "verde"

Gioisce anche il produttore di 'Gomorra' Riccardo Tozzi, che con la Cattleya di cui è presidente, ha seguito la realizzazione della serie, fin dalla prima stagione, andata in onda nel 2014. Nella serie la 'Vela Verde' era uno dei luoghi nevralgici di incontri e scontri tra i protagonisti della guerra tra famiglie della camorra per il controllo delle piazze dello spaccio di Napoli e dintorni.

