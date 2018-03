Abbraccia la madre per accoltellarla, poi ferisce il padre e tenta il suicidio

Tragedia sfiorata a Milano. Un episodio surreale quello avvenuto ieri sera in via Flavio Andò, zona Villapizzone, dove un ragazzo di 28 anni con problemi legati all’abuso di stupefacenti ha accoltellato la madre al torace prima di tentare il suicidio. È la dinamica dei fatti però a lasciare increduli. Come racconta MilanoToday, il giovane dopo essere entrato in casa dei genitori è andato in cucina dalla madre per abbracciarla. Poi ha tirato fuori il coltello colpendola con diversi fendenti.

La povera signora non ha avuto il tempo di capire. Come lei stessa ha riferito ai poliziotti arrivati pochi minuti dopo. Ha sentito il dolore, e poi ha visto il sangue. Per fortuna il marito, un 61enne, è riuscito a difenderla. Si è preso una coltellata sulla schiena che gli ha perforato alcuni organi interni. Ma è riuscito ad allontanare il figlio.

Il tentato suicidio

Pochi secondi, caotici e drammatici. Dopo aver ferito anche il papà, il ragazzo si è messo in disparte ed ha provato a tagliarsi le vene del collo, ferendosi in maniera grave. Nel frattempo il 61enne si era trascinato fuori dall'abitazione per chiedere aiuto ad un vicino, che aveva sentito le urla ed era andato a capire cosa stesse succedendo.

Quando gli agenti delle Voltanti, guidati dalla dirigente Maria José Falcicchia, sono arrivati hanno trovato il 61enne nelle scale, quasi incosciente, mentre la 60enne giaceva in una pozza di sangue ma parlava. Il figlio era ferito ed aveva ancora il coltello in mano ma non ha opposto resistenza. Il personale del 118 lo ha portato in ospedale dove è ora piantonato dagli agenti. Contro il ragazzo è scattato l'arresto per tentato omicidio plurimo.

La madre è stata portata al Sacco in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il padre è andato al Fatebenefratelli dove nel corso della serata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e gli è stata asportata la milza. Anche l'uomo, che in un primo momento era in prognosi riservata, è fuori pericolo.

