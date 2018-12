Abusi sulle nipotine per anni: arrestato 'nonno orco'

Un ecuadoregno di 68 anni è stato arrestato a Riccione con l'accusa di molestie sessuali ai danni delle proprie nipotine. Un incubo in casa, che secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe inizio nel lontano 1995, quando una delle ragazzine aveva soltanto 6 anni, per poi andare avanti nei decenni successivi, prima che la vittima trovasse il coraggio di denunciare tutto. Secondo quanto riporta RiminiToday, dopo la denuncia di una delle nipoti sarebbe emerso un quadro ancora più agghiacciante, con il coinvolgimento di altre quattro bambine, tra cui le nipotine. Le violenze sarebbero iniziate in Ecuador e poi continuate in Italia, come testimonierebbe una registrazione audio fornita da una delle vittime, in cui l'uomo ammette di aver portato avanti gli abusi sia in Sudamerica che a Riccione. L'ultimo episodio, registrato nel nostro Paese, risale al 2015 nei confronti delle nipotine, di cui era nonno, di appena 12 anni.

A denunciare tutto è stata la nipote, attualmente 29enne, che si è confidata coi carabinieri. Il 68enne, secondo quanto emerso, nel corso del tempo faceva passare gli abusi come un "gioco" e, una volta che raggiungevano la consapevolezza di quello che stava accadendo, offriva loro denaro e regali per non far raccontare quello che accadeva. Allo stesso tempo, i soldi erano accompagnati dalle minacce di far del male alle loro madri. Quando, mercoledì mattina, i carabinieri si sono presentati alla porta dell'ecuadoregno l'uomo, che non si aspettava le manette, ha negato ogni addebito. Portato in caserma, al termine degli accertamenti di rito è stato trasferito nel carcere riminese dei "Casetti".