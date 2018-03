Abusa per anni della nipote: arrestato zio 43enne

I carabinieri di Treviglio hanno arrestato un 43enne italiano, incesurato, perché accusato di aver abusato ripetutamente per anni della nipote, oggi 15enne. Le violenze sarebbero iniziate quando la ragazzina aveva 9 anni e sarebbero proseguite fino a che non ne ha compiuti 13, come scrive L'Eco di Bergamo.

Approfittando dell'assenza della moglie o di altri familiari, l'uomo avrebbe approfittato della situazione quando la nipote era ospite in casa sua oppure mentre erano in vacanza con le famiglie.

Dopo le violenze, l'uomo intimava alla ragazzina di non dire niente a nessuno. Alla fine però la ragazzina ha trovato la forza di parlare con un'insegnante, consigliata da una compagna di classe che l'aveva spinta a confidarsi con qualcuno.