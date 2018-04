Tenta di sgozzare la moglie, poi si suicida lanciandosi dal balcone

Tragedia a Ciampino. Un uomo ha accoltellato la moglie e poi si è ucciso gettandosi dal terzo piano, cadendo sulla rampa dei garage condominiali sottostanti. I fatti alle 5.30 di questa mattina in un appartamento di via Francesco Baracca, dove marito e moglie hanno avuto una lite per cause ancora in via di accertamento.

La donna, ferita alla gola, è stata trasportata d'urgenza dall'ambulanza del 118 al Policlinico Tor Vergata in gravi condizioni. Per il marito invece non c'è stato niente da fare: è morto a causa delle ferite riportate nella caduta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, del commissariato di Marino, la polizia scientifica e gli investigatori della Squadra Mobile.

La notizia su RomaToday