Aquarius, la Spagna apre i porti: "Accoglieremo noi i migranti a bordo"

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha dato il via libera affinché la nave Aquarius possa attraccare al porto di Valencia. Lo riferisce El Pais.

"E' nostro dovere contribuire ad evitare una catastrofe umanitaria e di fornire un rifugio sicuro a queste persone, adempiendo così agli obblighi del diritto internazionale", ha fatto sapere Sanchez.

Poco prima il sindaco di Valencia, Joan Ribó, aveva dato disponiblità ad accogliere i 629 migranti a bordo dell’Aquarius: "Metteremo in moto ogni dispositivo affinché, se non ci sono altre possibilità, Valencia sia il luogo di approdo di questa nave". Sono le parole di Ribò, il quale ha chiarito che gli organi municipali hanno espresso "la volontà di lavorare in questa direzione" ma ha evidenziato che il via libero definitivo spetterebbe a Madrid. Via libera che secondo El Pais è arrivato negli ultimi minuti.

E' ancora presto per dire se Aquarius attraccherà o no in Spagna, ma la situzione sembra ad un punto di svolta. Nelle scorse ore sul caso dell'Aquarius si era consumata la rottura tra Malta e Italia, con il governo maltese che aveva ribadito il suo "no" a fare attraccare la nave nei porti dell’isola accusando le autorità italiane di andare "contro le regole internazionali" e di creare così "una situazione pericolosa per tutti".

Secondo La Valletta "il salvataggio dell'Aquarius è avvenuto nella zona libica di ricerca ed è stato coordinato dal centro di soccorso a Roma". Pertanto è l'Italia che dovrebbe farsi carico di accogliere i richedenti asilo.

Cosa dice la legge sul diritto del mare

Ma su questo punto neanche la Commissione europea per la migrazione è riuscita a far chiarezza. Secondo Natasha Bertaud, portavoce della Commissione, la situazione della nave Aquarius (che in questo momento staziona a 27 miglia dalle coste maltesi e a 35 da quelle italiane) è "regolata dal diritto internazionale e non è competenza della Commissione interpretare la legge". Ma "la situazione è tutto tranne che chiara. Secondo il diritto internazionale, la decisione sul luogo in cui una nave dovrebbe sbarcare spetta al Paese che coordina l'operazione di salvataggio", ma "non precisa se deve essere nello stesso Paese". La legge propone solo dei "criteri, per orientare la decisione".

L’Ue contro Malta e Italia: "Stiamo parlando di persone"

Intanto l’Onu che l’Ue sollecitano le autorità maltesi e italiane a far sbarcare i 629 migranti a bordo della nave Aquarius. Per la Commissione europea "c'è prima l'imperativo umanitario, stiamo parlando di persone. La priorità è che maltesi e italiani permettano" all'Aquarius di sbarcare i migranti e ricevere le cure necessarie" ha fatto sapere Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea. Che poi ha lanciato "un appello affinché le persone siano sbarcate velocemente e ricevano le cure".

"Abbiamo bisogno di un porto, sicuro, c’è cibo solo per un giorno"

Ma qual è la situazione a bordo dell'Aquarius? Secondo quanto scrive Msf su Twitter "le persone a bordo sono esauste" e i "ritardi aumentano rischi per i più vulnerabili come bambini e donne incinte. Abbiamo cibo per un giorno. Chiediamo agli Stati Europei di dare priorità alla vita delle persone". E rilancia l’hashtag #Umani.

A bordo della nave Aquarius (Video Msf)

Merkel: "Prevalgano le responsabilità umanitarie"

E in tarda mattinata è arrivata anche la presa di posizione del governo tedesco, per bocca di Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel : "Facciamo un appello a tutte le parti - ha detto Seibert - affinché vengano incontro alle proprie responsabilità umanitarie".

L’appello dell’Onu

Non solo. Anche l'agenzia Onu per i rifugiati, ha rivolto un appello ai "governi coinvolti affinché consentano lo sbarco immediato di centinaia di persone bloccate nel Mediterraneo da sabato a bordo della nave Aquarius. E' un imperativo umanitario, le persone sono in difficoltà, stanno esaurendo le scorte e hanno bisogno rapidamente di aiuto". Per Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale, "questioni più ampie come quella su chi è responsabile e competente dovrebbero essere esaminate solo dopo".

Le pressioni internazionali contro Italia e Malta

Dunque con il passare delle ore aumentano le pressioni internazionali nei confronti sia delle autorità maltesi che quelle italiane per far sì che la nave Aquarius venga fatta attraccare. Così, dopo il braccio di ferro che si è consumato nelle scorse ore, nella tarda mattinata il presidente Presidente dell’isola, Marie-Louise Coleiro Preca, ha provato a ricucire: "Italia e Malta sono due paesi confinanti dell'Europa e devono lavorare insieme per i flussi migratori e non fare polemiche tra di loro. Noi siamo uniti e dobbiamo continuare ad esserlo. Questo è un impegno non soltanto della politica ma dei cittadini maltesi ed italiani".

Altri 790 migranti soccorsi: "E ora dove li faremo sbarcare?"

Ma la situazione nelle ultime ore si è ulteriormente complicata: circa 790 persone sarebbero infatti state recuperate nella notte da navi italiane e internazionali (e dunque non dalla Ong Sea Watch come aveva suggerito questa mattina Salvini su Twitter). Lo riferisce Repubblica che cita anche i dubbi espressi da Flavio Di Giacomo dell'Oim (Organizzazione Internazionale per le migrazioni). "Siamo a quota 1.420 - dice - e ora questi 790 dove li facciamo sbarcare?."

Barcellona: "Pronti ad accogliere nave Aquarius"

Prima del sindaco di Valencia, anche la prima cittadina di Barcellona Ada Colau, si era dichiarata disposta ad accogliere le persone che si trovano a bordo della nave Aquarius. "Chiaro che Barcellona si offre - ha detto il sindaco -. Nonostante nessuno ci aiuti, stiamo aiutando con le nostre risorse"."Barcellona è qui per aiutare con i sui porti porti e i suoi cittadini", ha aggiunto, chiedendo la collaborazione del governo di Madrid. "L'obbligo di un governo democratico non è guardare da un'altra parte, è una questione umanitaria ed europea", ha sottolineato.

Belgio: "Serve un campo profughi in Africa"

Anche il Belgio ha preso posizione: "Se l'Italia continua a dire 'non lo facciamo. Basta così. E nemmeno Malta lo vuole fare, ci dovrà essere una soluzione con un campo per i profughi in Nord Africa" ha scritto su Twitter il segretario di stato all'Asilo belga, Theo Francken.

Toninelli: "Condizioni sulla Aquarius sono buone"

Ma la tensione tra Italia e Malta resta alta, alimentata anche dalle parole del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Secondo Toninelli è una questione di "buon senso: i richiedenti asilo vanno salvati all'interno del porto più sicuro e vicino" serve "un'assunzione di responsabilità da parte di Malta". "Le condizioni all'interno della nave Aquarius sono buone, ci sono viveri" ha detto il ministro a SkyTg24.

"Il premier Conte ha inviato due motovedette con medici a bordo" una ieri sera e una stamane per dare il cambio allo staff sanitario, ha riferito il ministro, spiegando che la situazione "viene costantemente monitorata" dagli operatori italiani. Nel sottolineare che serve un'assunzione di responsabilità da parte di Malta affinché apra i suoi porti, il ministro aggiunge: "la soluzione deve arrivare, per alcuni giorni ci sono viveri a sufficienza". E aggiunge: "chiediamo che vengano aperti i porti degli altri paesi", perché quello che finora è apparso "un problema italiano diventi problema europeo".

Il post di Nogarin (M5s diventa un caso)

Intanto è diventato un caso un post pubblicato (e poi subito cancellato) dal sindaco di Livorno Filippo Nogarin (M5s) “Siamo pronti ad aprire il porto di Livorno e accogliere la nave Aquarius con il suo carico di 629 vite umane". Nogarin è però tornato subito indietro sui suoi passi "Questa è una posizione mia personale come sindaco della città. Nel momento in cui mi sono reso conto che oggettivamente poteva creare dei problemi al governo mi è sembrato corretto rimuovere il post. Quella rimane comunque la mia posizione e credo di interpretare quella di una città che, rispetto a queste tematiche, ha sempre avuto una grande sensibilità".

Toninelli: "Da Nogarin e altri sindaci senso di umanità"

"Ringrazio lui come gli altri sindaci, la dimostrazione del senso di altruismo e di umanità dell'Italia, che non c'è' ancora stato da parte di altri Paesi". Lo ha detto ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, commentando il post (poi rimosso) del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che si diceva pronto ad aprire il porto della città alla nave Aquarius.

Nogarin non è stato l'unico sindaco a schierarsi "contro" il Ministero dell'Interno aprendo all'accoglienza: con lui i sindaci di Napoli, Catania, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Taranto, hanno dato disponibilità a far attraccare la nave Aquarius.

Il Pd all’attacco: "L’umanità non ha prezzo”"

Intanto il Pd rompe gli indugi e va all’attacco dell’esecutivo. Per Gianni Cuperlo "il senso di umanità non ha prezzo né confini. La linea del governo italiano sulla chiusura dei nostri portialla nave Acquarius spezza un principio di civiltà. Lì sopra ci sono esseri umani che hanno bisogno di cure e assistenza. Salvini vada a battere i pugni dove vuole, cerchi il sostegno di Orban, Le Pen e Steve Bannon ma ricordi che l'Italia nel corso della sua storia quelle regole di civiltà ha contribuito a scriverle".

Franceschini: "Ecco Salvini che giura sul Vangelo"

"Eccolo @ matteosalvinimi col rosario in mano che giura sul Vangelo. Senza pudore e senza vergogna". Lo scrive su Twitter l'ex ministro dei beni culturali Dario Franceschini.

#Aquarius







Secondo il senatore del Pd Luigi Zanda "la decisione di Salvini, Di Maio e Toninelli di chiudere i porti italiani a una nave di Medici senza Frontiere è insieme inumana, stupida e rivelatrice di quale sia la vera gerarchia nel Governo Conte. Inumana, perché lascia in mezzo al mare, senza soccorso, 600 migranti tra i quali tante donne e tanti bambini".

"Stupida, perché isola l'Italia dal resto d'Europa e dimostra che il Governo non si rende conto di quali gravi e pesanti conseguenze potrà avere il nostro sempre più marcato isolamento in una fase nella quale l'unità europea può essere per noi questione di vita o di morte", insiste Zanda.

"Rivelatrice - conclude il senatore dem - perché conferma che l'indirizzo politico e le decisioni fondamentali del Governo sono in mano a Salvini, mentre i 5 Stelle e i suoi ministri seguono, intimoriti e obbedienti, i suoi indirizzi. Per non parlare di Giuseppe Conte che si avvia ad essere il primo Presidente del Consiglio italiano guidato dal suo vice. E', infatti, inutile che Conte dichiari d'essere lui a guidare la politica del governo se i fatti lo contraddicono quotidianamente".