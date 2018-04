Problemi al traffico aereo in tutta Europa: in tilt il sistema informatico

Aerei in ritardo in tutta Europa per un problema al sistema informatico. Lo riferisce l'Eurocontrol, l'organizzazione europea che si occupa del controlli dei voli nel continente.

"Oggi sono attesi 29.500 voli nella rete europea: circa la metà di questi potrebbe subire un certo ritardo a causa dell'interruzione del sistema".

"C'è stato un guasto all'Enhanced Tactical Flow Management System. Le procedure previste sono state attuate", ha scritto Eurocontrol, sottolineando che "azioni sono in corso per tornare alla normale operatività".

Aerei in ritardo: la situazione in tempo reale

Tweets by eurocontrol