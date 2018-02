Controlli all'aeroporto: la droga nascosta nel caffè

In pochi giorni la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un chilo di droga in diverse operazioni per contrastare lo spaccio di stupefacenti nella zona di Firenze. Il bilancio è di due fermati, tre denunciati e 50 persone segnalate per uso di sostanze psicotrope. Complessivamente è stato sequestrato oltre 1,2 Kg di sostanza stupefacente (870 grammi circa di marijuana, 230 grammi circa di hashish e 110 grammi di oppio).

Dove

Presso la stazione ferroviaria è stato tratto in arresto un corriere della droga (un giovane cittadino nigeriano con un permesso di soggiorno da richiedente asilo) che, appena sceso da un treno ad alta velocità proveniente da Roma, alla vista dei cani “antidroga” ha tentato di nascondersi. L’uomo è stato fermato e dagli ulteriori controlli è emerso che aveva occultato in uno zainetto a spalla 790 grammi di marijuana.

Un secondo corriere (33enne italiana residente nell’hinterland fiorentino) è stato arrestato presso l'autostazione Bus-Italia di via Santa Caterina da Siena. La donna, già gravata da precedenti specifici, era scesa da un autobus proveniente da Barcellona ed aveva occultato 110 grammi di oppio e 115 grammi di hashish nel suo bagaglio a mano e nelle tasche interne del suo giubbotto.

Droga nel caffè

Le unità cinofile sono impiegate quotidianamente anche presso la sala arrivi internazionale dell'aeroporto “Amerigo Vespucci”. Le modalità di occultamento delle sostanze stupefacenti che i passeggeri adottano sono, come sempre, diverse e fantasiose: oltre che negli indumenti intimi, nelle scarpe o negli zaini, le sostanze vengono nascoste anche all’interno di barattoli di caffè o altri alimenti per cercare di mascherare l’odore al fiuto dei cani.

