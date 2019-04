Drone a Malpensa: aeroporto bloccato e voli dirottati

Allarme all'aeroporto di Milano-Malpensa che nella mattina di oggi, lunedì 1° aprile, è rimasto chiuso a causa di un drone non autorizzato in volo sulle piste. Tutto è successo intorno alle ore 11, quando quattro voli sono stati dirottati verso gli aeroporti vicini: si tratta di tre aerei per Linate e uno per Torino. Altri aeromobili, invece, sono atterrati con alcuni minuti di ritardo dopo aver atteso sorvolando i cieli attorno allo scalo.

Da Sea specificano che l'aeroporto "è sempre stato aperto e ha subito una operatività limitata per una ventina di minuti attorno alle 11 a causa di un drone". L'allarme è cessato intorno alle 11.30; la polaria è al lavoro per risalire al proprietario del drone, rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Malpensa chiuso per un drone: il precedente

Tutto era accaduto intorno alle 19 di domenica 3 marzo quando i radar avevano rilevato la presenza di un oggetto non identificato in volo nell'area vicino all'aeroporto. Anche in quel caso diversi voli erano stati dirottati, verso Orio al Serio e Linate.

La "luce", il segnale di un oggetto aereo, era apparso a sei chilometri a sud dello Scalo ed erano scattati immediatamente tutti i controlli. Circa mezz'ora dopo, intorno alle 19.30, scomparso il segnale, la circolazione era ripresa normalmente.