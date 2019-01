Aggredita all'alba mentre va al lavoro: ragazza di 25 anni resiste a uno stupro

Una giovane di 25 anni è stata aggredita a Grosseto da due uomini che hanno tentato di violentarla in una zona artigianale e industriale alla periferia della città. Lo riferisce AdnKronos. Il tentativo di stupro è avvenuto questa mattina alle 6,30 mentre la donna stava andando al lavoro. Secondo il drammatico racconto della 25enne, denunciato ai carabinieri, uno dei aggressori, di origini nordafricane, faceva il palo, mentre l'altro le è piombato addosso gettandola per terra e tentando di sfilarle i pantaloni, dopo essersi denudato davanti a lei.

La venticinquenne ha sferrato un calcio al suo aggressore che poi l'ha schiaffeggiata. La giovane è riuscita a liberarsi grazie al passaggio di un'auto che ha messo in fuga i due violentatori. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per le prime cure, dopo di che la donna è stata ricoverata in ospedale per le escoriazioni subite. Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare i due aggressori.